Staking bij De Lijn zorgt voor zeer beperkte hinder

In de stad Antwerpen is 80 procent van de chauffeurs aan de slag. Zowel de bussen als de trams ondervinden weinig hinder. Ook in West-Vlaanderen werkt 80 procent van de chauffeurs. De hinder is vooral voelbaar rond Brugge en aan de Kust.

In Oost-Vlaanderen rijden bussen en trams zo goed als normaal. Er is geen hinder voor het Gentse stadsnet, bij de streeklijnen valt er heel af en toe een lijn tussenuit.

In Limburg rijdt alles normaal. In Vlaams-Brabant houden reizigers best rekening met beperkte hinder: in de regio Leuven rijdt ongeveer 1 op de 10 chauffeurs niet, in Aarschot en omstreken ongeveer een kwart niet.

De vakbonden bij De Lijn voeren sinds maandag actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Donderdag beslisten ze om hun acties voort te zetten.

De vervoersmaatschappij adviseert reizigers om voor vertrek in de app of op de website te kijken of ritten wel of niet gereden worden. Via de haltepagina's kunnen reizigers dat zien.