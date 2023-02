Staking bij bpost afgelopen, ACOD waarschuwt nog voor hinder

Hoewel de 24-urenstaking bij bpost om 22 uur ten einde liep, zal de dienstverlening woensdagochtend nog verstoord zijn. Dat meent vakbond ACOD Post dinsdagavond. Bij bpost zelf is een heel ander geluid te horen. "Als het werk om 22 uur weer hervat wordt, is er geen indicatie dat er woensdag nog hinder zal zijn", zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo.

De 24-urenstaking startte maandag om 22 uur. Dinsdagochtend bleek dat de postsorteercentra van Brussel, Charleroi en Luik zo goed als geblokkeerd waren, waardoor brieven en pakjes niet tot in de verdeelkantoren geraakten. De impact was het grootst in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen was de hinder kleiner.

Vooral de blokkering van Brussel X maakte dat ook in Vlaanderen pakjes en briefwisseling verstoord toekwamen in de kantoren. Maar ook in de postsorteercentra van Antwerpen en Gent hadden mensen het werk neergelegd, zij het in mindere mate. Van Mierlo wijst er nog op dat het aantal postkantoren waar het werk is neergelegd, beperkt bleef en ook het aantal werkwilligen bij de postbodes met 90 procent hoog lag.

Volgens Geert Cools van ACOD Post zal de postbedeling woensdagochtend nog niet volledig hersteld zijn. Maar bpost ziet dat anders. "Als de sorteercentra na 22 uur weer op volle toeren draaien, zullen brieven en pakketten weer over het hele land verspreid worden", klinkt het. "We doen ons best om de achterstand weg te werken."