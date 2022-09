Staking afgewend bij Delhaize na akkoord met vakbond

Bij Delhaize is er een akkoord bereikt over de arbeidsorganisatie, zo bevestigt de socialistische bediendebond BBTK woensdag. De bond bergt zo de stakingsplannen voor komende zaterdag op. "We zijn niet meer in oorlog, we hebben een compromistekst aanvaard", zegt BBTK-secretaris Jan de Weghe. Al sluit hij spontane acties her en der niet uit.

Volgens de vakbondsman heeft de directie een engagement aangenomen met betrekking tot de aanwervingen. Die zullen in hoofdzaak, meer dan 87 procent, gerealiseerd worden via contracten van onbepaalde duur, aldus De Weghe. Ook is er een vergelijk gevonden over de zogenaamde "vliegende ploegen" die inspringen wanneer werknemers langdurig ziek zijn. Voor 31 januari is alvast een evaluatievergadering gepland.

Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB voegt eraan toe dat Delhaize ook met engagementen voor de slagers over de brug kwam. Ook de blauwe vakbond is van zins om de stakingsaanzegging in te trekken. De twee vakbonden hadden eerder deze maand stakingsaanzeggingen ingediend.

"We kunnen bevestigen dat het overleg constructief is verlopen. We ronden momenteel de gesprekken met de sociale partners verder af", laat Delhaize weten.

Een en ander gaat terug tot een reorganisatie bij Delhaize in 2019 om de winkels efficiënter te laten werken. Er kwamen onder meer polyvalente ploegen met personeel dat flexibeler kon worden ingezet. Verder werd ook de vliegende ploeg in het leven geroepen om afwezigheden in winkels op te vangen. Enkel BBTK ondertekende de cao die alles regelde, maar de vakbond zegde die cao dit voorjaar op. Een verzoeningsvergadering leverde eerder deze maand niets op, waarop de stakingsdreiging volgde. Intussen kwam het een tweetal weken geleden tot tweedaagse stakingsacties in enkele Brusselse winkels.