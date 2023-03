Staken straks alle winkels? Vakbonden dienen stakingsaanzegging in voor volledige retailsector

De vakbonden ACV Puls en ACLVB hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de volledige retailsector, dus voor alle winkelketens in België. Ze willen op die manier een duidelijke boodschap uitsturen, enkele weken voor de start van het sectoraal overleg. Dat hebben de kranten van Mediahuis zaterdag gemeld en de informatie is ook bevestigd door ACV Puls.

“We willen hiermee een belangrijk signaal geven”, zegt vakbondssecretaris Kristel Van Damme van ACV Puls. “Het is duidelijk dat het probleem breder is dan Delhaize alleen. Er is sprake van een trend van franchisering.”

De stakingsaanzegging komt er in de aanloop naar het sectoraal overleg, dat op 17 april van start gaat. “Op die dag zal er zeker actie worden gevoerd”, zegt Van Damme. Of er dan ook echt gestaakt zal worden, is nog niet duidelijk. “Of er later nog meer acties volgen, zal afhankelijk zijn van het verloop van het sectoroverleg”, klinkt het voorts.

ACV Puls wil dat er een eenheidsstatuut komt voor alle werknemers in de sector. Er wordt gepleit voor het behoud van paritair comité 202, het meest gunstige in de retail. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de mensen nog gaan inleveren”, aldus Van Damme. “De lonen in de sector zijn al laag. Het is niet te veel gevraagd dat iedereen op zijn minst het loon van de grootdistributie zal krijgen.”

“We hopen te komen tot een goed akkoord, maar we vrezen dat het geen gemakkelijke onderhandelingen gaan worden”, besluit Van Damme.

