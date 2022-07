Stagiaire in levensgevaar na ongeval op werf in Waterloo

Recordaan­tal meldingen op Safeonweb

Aandachtige internetgebruikers stuurden vorige week meer dan 123.595 verdachte berichten naar Safeonweb. Dat is 25 procent meer dan het gemiddelde aantal van de afgelopen drie maanden. “Dat is goed nieuws, want al deze mensen trapten niet in de val van oplichters”, klinkt het.

16:09