Stafchef Defensie: "Ik betreur dat Conings wordt afgeschilderd als slachtoffer, verzetsstrijder of held. Dat is hij zeker niet”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft een mea culpa geslagen en een overzicht gegeven van de interne en externe onderzoeken die al werden opgestart naar aanleiding van de zaak Jürgen Conings. Doel is om eventuele fouten en lacunes op te sporen en recht te trekken. Ook de chef Defensie, vice-admiraal Michel Hofman, kwam aan het woord: “Ik betreur dat Conings wordt afgeschilderd als slachtoffer, verzetsstrijder of held. Dat is hij zeker niet”, zei die.

Minister Dedonder drukte erop dat er een adequate respons nodig is na het incident met Conings. “Achter de feiten zitten fouten die meteen onderworpen zijn aan onderzoek. De komende uren moeten de eerste resultaten binnenlopen”, gaf ze mee.

Vanmorgen heeft ze naar eigen zeggen de hele defensiestaf bijeengeroepen en gezegd wat er van hen wordt verwacht. Het gaat onder meer om de voorzorgsmaatregelen die al zijn genomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. “Ik wil het nog een keer duidelijk herhalen. We zullen geen extremisme, seksisme en racisme tolereren bij Defensie”, klonk het resoluut.

Corrigeren

“De prioriteit van Defensie is nu om de door de federale procureur gevraagde onderzoekstaken volledig te ondersteunen”, ging ze verder. “Dat gebeurt met een snel interventiepeloton, een drone en enkele technische specialisten. Defensie moet zich ook buigen over de oorzaken die geleid hebben tot deze spiraal. Fouten zijn altijd mogelijk op een departement met 25.000 personeelsleden, maar we hebben de plicht ze met alle middelen te vermijden. Als dat niet kan, hebben we de plicht om ze te erkennen en ze zo snel mogelijk te corrigeren.”

Volledig scherm Minister Ludivine Dedonder. © BELGA

Minister Dedonder kondigde zondag al aan dat elf militairen die gevolgd werden door de militaire inlichtingendienst ADIV omwille van hun extremistisch gedachtengoed de toegang tot de wapendepots is ontzegd. Ook hun veiligheidsmachtiging, die toegang geeft tot geclassificeerde info, is ingetrokken. Daar voegde ze vandaag nog aan toe dat er nog meer maatregelen zullen volgen.

Daarnaast komt er ook een versterking van de controlemechanismen tot de kwartieren en gevoelige zones. Als er vrees is voor de veiligheid, kan militair personeel geschorst en ontslagen worden. “Mijn vastberadenheid is op geen enkele manier bezoedeld”, klonk het ook.

Fel contrast

Ook de stafchef Defensie, vice-admiraal Michel Hofman, nam het woord. En ook hij veroordeelde het gedrag van Conings. “Wat hij doet, staat in fel contrast met de waarden van het leger, zoals respect, plichtsbesef, eergevoel en loyauteit. Ik deel volledig de publieke verontwaardiging over wat er gebeurd is. Ik betreur ook dat Conings door sommigen wordt afgeschilderd als slachtoffer, verzetsstrijder of held. Dat is hij zeker niet.”

Volledig scherm Michel Hofman. © BELGA

Ook Hofman erkende dat er fouten gebeurd zijn in het dossier-Conings, binnen Defensie en de militaire inlichtingendienst ADIV. Hij verwees naar de informatiedoorstroming en een erosie van kennis. “De stabiliteit van onze organisatie is niet meer wat ze was. We zijn in volle transformatie en dat gaat altijd gepaard met onzekerheid, waarin regelmatige incidenten niet uit te sluiten zijn. We hebben een onderzoek bevolen en de inspecteur-generaal gevraagd om aspecten van het incident te bekijken, zoals de communicatie tussen de veiligheidsdiensten over Conings, de procedures voor toegang tot munitie en zware wapens, en of Defensie haar politiek rond het overdragen van extremistisch gedachtengoed via sociale media moet aanpassen.”

Conclusies

Het onderzoek is volop bezig, volgens Hofman. “De eerste conclusies worden vanmiddag voorgesteld aan de minister en morgen aan de bevoegde Kamercommissie. De voorbije dagen is er weinig gecommuniceerd om de gerechtelijke autoriteiten hun werk te laten doen en het privéleven van de familie van Conings te beschermen. Maar de eerste elementen zullen dus de komende uren en dagen bekend worden. Intussen moeten we het vertrouwen herwinnen. Niet alleen van de politiek maar ook van de bevolking. Hopelijk kan deze case zeer snel en zonder slachtoffer afgerond worden.”

Vlaams Belang eist het aftreden van de minister. “Ze moet haar politieke verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het. “Morgen komt ze in de commissie Defensie nog tekst en uitleg geven, maar de aanpak valt op geen enkele wijze nog goed te praten”, aldus Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang).