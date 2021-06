Stad Luik slachtoffer van grote cyberaanval

Fonds voor lekkende stookolie­tanks komt er nog dit jaar, maar kosten doorgere­kend aan consument

21:44 Het bodemsaneringsfonds Promaz zal nog dit jaar geld uitkeren aan particulieren die kosten moeten maken wegens een lekkende mazouttank. De rekening is wel voor de consument: stookolie zal een cent per liter duurder worden, of omgerekend gemiddeld 20 euro per jaar. Daar is Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) het echter niet mee eens. Ze wijst erop dat de sector immers nog 120 miljoen euro aan reserves heeft.