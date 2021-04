Stad Antwerpen laat beslag leggen op miljoenen van Sihame El Kaouakibi na meldingen dat ze haar vastgoed probeerde te verkopen

VTM Nieuws kreeg begin deze week meldingen binnen dat Sihame El Kaouakibi haar vastgoed zou proberen verkopen. De redactie stapte met deze bevindingen naar het stadsbestuur en het gerecht. Zij zijn nu in actie geschoten en nemen drastische maatregelen. De stad Antwerpen heeft de curator ingeschakeld die het faillissement van Point Urbain bvba, de vennootschap achter eventlocatie JJ House, afwikkelt.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verduidelijkt: “De stadsontvanger heeft een formeel schrijven gericht aan de curator van JJ House met de vraag om bewarende maatregelen te nemen naar het vermogen van El Kaouakibi om in voorkomend geval gelden te kunnen recupereren.” Op die manier hopen ze, mocht er een proces en vonnis komen waaruit blijkt dat El Kaouakibi schuldig is, dat de schuldeisers hun geld nog terugzien.

Fitnesszaal, eigen wijnkelder en lift

Over de rekeningen, meubilair en inboedel is intussen al wat meer duidelijk geworden dankzij het verslag van de bewindvoerder. Maar uit onderzoek van VTM Nieuws blijkt ook dat El Kaouakibi de laatste jaren een enorm vermogen aan vastgoed verzameld heeft. Het gaat onder andere om bouwgronden in Edegem, vlakbij het Meihofpark.

In april 2016 koopt El Kaouakibi in persoonlijke naam twee percelen bouwgrond van 2.881 vierkante meter aan voor 500.000 euro. Die gronden staan ook nu nog op de naam van El Kaouakibi. Twee jaar later, in november 2018, beslissen El Kaouakibi en haar partner Erika om de villa die naast de percelen ligt, ook te kopen. 400.000 euro voor 2.117 vierkante meter met daarop een luxueuze villa met zwembad. Die villa verhuurt ze ook lange tijd, via Airbnb en Booking.com. De prijs per nacht: 650 euro.

2020 wordt ook een druk jaar op de vastgoedmarkt voor El Kaouakibi. In februari koopt El Kaouakibi in eigen naam een huis middenin de hippe Tentoonstellingswijk in Antwerpen. Vijf slaapkamers en badkamers, een woonkamer van 42 vierkante meter, met fitnesszaal, wijnkelder en zelfs een lift van de kelder tot de bovenste verdieping. Goed voor een prijskaartje van 815.000 euro. En het is ook daar dat de zwarte kleerkasten een nieuw kleurtje kregen op kosten van vzw WeLoveBXL.

Totaal: 2,46 miljoen euro

De laatste aankoop dateert van augustus 2020, El Kaouakibi en haar partner besluiten een woning met bijhorend atelier in het centrum van Antwerpen te kopen. Kostprijs: 750.000 euro. Op vier jaar tijd slaagt El Kaouakibi - in persoonlijke naam - er dus in om voor minstens 2,46 miljoen euro aan vastgoed te kopen. Dat vermogen willen de schuldeisers nu in beslag laten nemen, in de hoop ooit nog hun geld terug te zien.

