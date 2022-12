Staatsveiligheid schreef ruim 550 rapporten over Russische inmenging in ons land: Brussel uitvalsbasis

Twee verdachten in SKY ECC-onderzoek vrijgela­ten nadat ze niet van gevangenis naar zittings­zaal kunnen worden gebracht

Aan de problemen in het Brusselse justitiepaleis lijkt maar geen einde te komen. Zo heeft een rechter twee verdachten in een SKY ECC-dossier vrijgelaten omdat die niet in de zittingszaal geraakten. De twee mannen moesten normaal gezien donderdag voor de raadkamer in Brussel verschijnen, maar er waren problemen met hun overbrenging vanuit de gevangenis naar de zittingszaal. De voorzitter van de raadkamer besliste dan maar om de verdachten zonder voorwaarden vrij te laten.

23 december