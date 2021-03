Staatsveiligheid betreurt berichtgeving rond humanitaire visa

Geen melding

In een dergelijke situatie is het niet uitzonderlijk dat de VSSE een nota opstelt. Het uitwisselen van informatie, al dan niet voorzien van de resultaten van eigen onderzoek of analyse, is een standaardprocedure van de VSSE die in tal van andere dossiers wordt toegepast. "Omdat we konden vermoeden dat de geruchten rond de vermeende visafraude mogelijk onze beleidsvoerders, andere administraties of de media zouden bereiken via andere kanalen, vond de VSSE het belangrijk om in de nota twee elementen tegen elkaar af te zetten", luidt het in de reactie. "Enerzijds de mogelijke fraude, anderzijds het mogelijk gebruik van deze geruchten om personen te beschadigen in het kader van intra-Iraanse politieke afrekeningen".