Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz onder vuur omdat ze naar event gaat waarop mannen niet welkom zijn

Volgens de organisatoren van de wandeling heeft de coronacrisis de sociale ongelijkheden en de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen erger gemaakt. “Jaren van vooruitgang op het gebied van gelijkheid zijn teniet gedaan. De meest kwetsbare groepen zijn het meest getroffen door de pandemie. Deze crisis heeft, net als de andere in de geschiedenis, een veel grotere impact op vrouwen dan op mannen”, aldus de groene denktank Etopia.

Op de webpagina van het evenement wordt duidelijk gemaakt dat alleen vrouwen en genderminderheden welkom zijn. En dat Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz aanwezig zal zijn. Daarvoor krijgt ze nu flink wat kritiek van andere partijen.

“Geen oorlogsverklaring”

In de Waalse krant La Libre verdedigt haar woordvoerder de beslissing Schlitz van om aanwezig te zijn. “Je moet dit evenement niet zien als iets dat ‘verboden’ is ‘voor’, maar eerder als iets dat ‘gereserveerd’ is ‘voor’. Het is gewoon een wandeling onder vrouwen, geen oorlogsverklaring aan het adres van mannen.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet overtuigd: “Dit is ofwel provocatie ofwel onbekwaamheid. Maar in de twee gevallen is het onaanvaardbaar. Hoe kun je staatssecretaris voor Gelijke Kansen zijn en meedoen aan discriminatie? We hebben harmonie nodig, geen uitsluiting”, twitterde hij eerder vandaag.

Ook Theo Francken (N-VA) reageerde al op Twitter. Hij noemt Schlitz een “extreemlinkse woke-activiste”.

Partijgenote Valerie Van Peel is ook verbolgen. “Hoe is dit toch mogelijk? Wij hebben een staatssecretaris van GELIJKE kansen die niets anders doet dan mensen uitsluiten. Mannen als reden van alle kwaad. Hoe leg je zoiets uit aan jezelf?”, fulmineert ze.

Vlaams Belang eist in een persmededeling dat Schlitz opstapt en noemt haar initiatief “ongehoord”. Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman kondigde aan dat hij zowel de staatssecretaris zelf als premier Alexander De Croo (Open Vld) hierover zal ondervragen in de Kamer.

Schlitz reageerde intussen ook zelf via Twitter, in de eerste plaats aan het adres van Bouchez. “Met deze activiteit delen de deelnemers - die als vrouwen zwaarder getroffen zijn door de gezondheidscrisis - hun ervaringen en denken ze na over oplossingen voor een gelijker economisch herstel. Ons land heeft dat nodig”, legt ze uit. “In plaats van ruzie te maken op Twitter, zou ik graag met u in discussie gaan over gelijkheid, in alle sectoren van de samenleving, aangezien dit onderwerp u lijkt te interesseren.”

