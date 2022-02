Staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet: “Samen beslissen over lot van standbeeld Leopold II”

De federale regering en de Brusselse autoriteiten moeten samen bekijken wat er met het standbeeld van Leopold II op de Brusselse Troonplaats moet gebeuren. Dat heeft Brussels staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet (Vooruit) gezegd in de Kamercommissie die zich buigt over het koloniaal verleden van België.

Vorige week heeft de Brusselse werkgroep “Dekolonisatie van de openbare ruimte in het Brussels gewest” zijn rapport voorgesteld. Sommige conclusies uit dat rapport hebben stof doen opwaaien, met name dat over het ruiterstandbeeld van koning Leopold II op het Troonplein. Er werd voorgesteld om het standbeeld te verwijderen en om te smelten of om het op zijn minst te verplaatsen.

“Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren. Maar wat? Ik weet het niet. Er zal een debat over plaatsvinden in het Brussels Parlement en misschien ook in uw commissie”, zo zei Smet in de betrokken Kamercommissie. “Er is nog geen beslissing genomen. Er zal een samenwerking tussen het federale en het gewestelijke niveau nodig zijn”.

Die samenwerking zal nodig zijn, want de sokkel van het standbeeld is eigendom van de stad Brussel. Terwijl het bronzen standbeeld zelf aan de federale staat toebehoort. Het wordt een gevoelig debat, zoals maandag ook is gebleken uit de verschillende tussenkomsten in de commissie. Het debat leeft ook niet alleen in Brussel, ook steden als Oostende en Gent denken na over de ‘dekolonisatie’ van hun openbare ruimte.

