Staatssecretaris Thomas Dermine (PS): “Netto koopkrachtstijging van minstens 100 euro nodig”

De onmiddellijke uitdaging voor de regering zal zijn om steun te geven aan de middenklasse, die (nog) niet gedekt is door het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, luidt het. “Bij de PS denken we dat er een stijging van de netto koopkracht met minstens 100 euro nodig is om de stijging van de energieprijzen te kunnen opvangen”, zei Dermine.

Kan een prijsplafond zoals in Spanje ons écht 770 euro opleveren? “Als we het alleen in België invoeren kost het ons meer dan het oplevert”

Hogere kilometervergoeding

Het idee is dat de maatregelen ten goede komen aan degenen die ze echt nodig hebben, ook wat de brandstofprijzen betreft. Spelen met accijnzen is voordelig voor iedereen, ook voor de grote vervuilers, en is duur, aldus Thomas Dermine. “Wij zouden de maatregel, nog steeds voor werknemers, willen richten op een verhoging van de vergoeding van kilometervergoedingen. Het idee is de wet op de arbeidsovereenkomsten te wijzigen, om de minimumvergoeding voor het aantal kilometers in overeenstemming te brengen met die van de ambtenaren, namelijk 0,37 euro per kilometer.”