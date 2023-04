Staatssecretaris Schlitz opnieuw onder vuur na post van medewerker: “Naziregime niet te vergelijken met parlementair werk van Sander Loones”

België gaat stroompar­ken op Noordzee beveiligen met onderwater­dro­nes: “Onze kritieke infrastruc­tuur wordt bedreigd”

Kosten noch moeite werden in Oostende gespaard om de andere landen van de Noordzeecoalitie mee te krijgen in de ambitieuze plannen om van de Noordzee “de grootste energiecentrale van Europa” te maken. Inbegrepen in die plannen: een heus veiligheidspact om onze stroomparken te beveiligen, nu recent nog bleek dat Russische schepen de infrastructuur op de Noordzee in beeld brengen.