Staatssecretaris Sarah Schlitz moet voorlopig niet opstappen na ophef rond persoonlijk logo, maar haar stoel wankelt nog altijd

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) moet, voorlopig toch, niet opstappen. Schlitz is in opspraak gekomen naar aanleiding van haar persoonlijk logo dat op websites was verschenen van organisaties die van haar subsidies hadden gekregen. N-VA vroeg vandaag om haar ontslag , maar de meerderheid schoof een stemming daarover uit tot volgende week. Daarmee lijkt de staatssecretaris slechts voorwaardelijke steun te krijgen en blijft het dossier boven haar hoofd hangen.

Eerder op de week was Schlitz al op de vingers getikt door een controlecommissie in de Kamer. Als er sprake is van een subsidie met overheidsgeld is gebruik van het persoonlijke logo van een politicus immers verboden. Dan moet het beleid vooraan staan in de boodschap. Anders kan er sprake zijn van een verdoken intentie tot campagnevoering.

“Onhandigheid”

Schlitz was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. In de commissie ontkende de staatssecretaris dat er sprake was geweest van proactieve communicatie van haar uit. “Het gaat niet om iets wat ik heb gevraagd, maar ik had aandachtiger moeten zijn”, zei Schlitz. De staatssecretaris had het over “een onhandigheid”.

KIJK. Staatssecretaris Schlitz vertelde dat het om een “onhandigheid” ging, maar dat blijkt dus niet waar te zijn

Uit documenten blijkt echter dat ze wel degelijk de opdracht gaf om haar logo te gebruiken, laakte ‘La Dernière Heure’ vandaag: er is sprake van een uitgebreide subsidiegids waarin expliciet aan de organisaties werd gevraagd haar logo te plaatsen. Bovendien bleek de passage ondertussen uit de subsidiegids verwijderd.

Daarop reageerde Kamerlid Sander Loones (N-VA), die eerder ook de klacht had ingediend bij de controlecommissie, verontwaardigd. “De staatssecretaris heeft dus niet alleen de wet overtreden, maar heeft ook niet deontologisch gehandeld. Dit is er zo over”, reageerde hij in de Kamer. Volgens oppositiepartij N-VA is Schlitz “elke geloofwaardigheid” kwijt.

Stemming over ontslag niet van tafel

Coup de théatre vervolgens in de Kamer. Na een interpellatie waarin Loones om het ontslag van de staatssecretaris vroeg, vroeg de MR plots een schorsing aan van de zitting. Blijkbaar was er binnen de Vivaldi-meerderheid geen eensgezindheid om Schlitz zomaar te steunen.

Na een interpellatie gebeurt dat in de Kamer door een eenvoudige motie in te dienen, waardoor wordt overgegaan “tot de orde van de dag”. Na een uur overleg tussen de meerderheidspartijen - het is duidelijk dat er geen eensgezindheid was - bleken ze dan toch alle zeven zo’n motie te steunen. Maar procedureel stak er een addertje onder het gras. Door geen hoogdringendheid van de stemming te vragen, kan die stemming pas volgende week plaatsvinden.

Volledig scherm Fotomontage. Sarah Schlitz op archiefbeeld en N-VA-Kamerlid Sander Loones vandaag in de Kamer. © Photo News / Photo News

Voorwaardelijke steun

De stemming is dus niet van tafel. Dat had de meerderheid ook kunnen doen, maar dat deden ze niet. Dat lijkt erop neer te komen dat Schlitz een soort voorwaardelijke steun krijgt, maar dat dus moet blijken of ze de volledige waarheid heeft verteld.

“We hebben vandaag de uitleg gehoord van de staatssecretaris. Indien de komende dagen het minste materiële element opduikt dat bevestigt dat ze niet de waarheid heeft gesproken, dan zal ze daar de gevolgen uit moeten trekken”, vatten de fractieleiders van PS en MR, respectievelijk Ahmed Laaouej en Benoît Piedboeuf, het samen. Ook elders binnen de meerderheid viel een gelijkaardige uitleg te horen.

Met andere woorden: de stoel van de staatssecretaris wankelt nog altijd.