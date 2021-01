Staatssecretaris Michel versnelt evaluatie privacywet

De evaluatie moet in de komende weken starten en gebeurt door een begeleidingscomité van academici. Na consultaties in februari en maart moeten ze voor het zomerreces een verslag overmaken aan het parlement en het wetgevend werk na het zomerreces voorbereiden.

De staatssecretaris sprak zich niet uit over de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die tot de bevoegdheid van het parlement behoort. De GBA staat nochtans ter discussie. De commissie Justitie heeft eind vorig jaar met gesloten deuren een reeds hoorzitttingen gehouden over de interne strubbelingen, met name tussen de directie een meerdere leden van het kenniscentrum van de instelling. Le Vif sprak op 31 december van een klacht over een belangenconflict van de experts - drie hoge ambtenaren en een raadgever. Daarbij werd de naam genoemd van Frank Robben, beheerder van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth, maar ook baas van Smals, een onderneming die ondersteuning geeft in het beheer van informatie in de sociale en gezondheidssector.