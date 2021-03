Staatssecretaris Michel beveelt stopzetting omstreden project ‘Put data in the center’

Het gaat om het project ’Put data in the center’, dat uitlekte in de krant Le Soir. Het was de bedoeling een elektronisch kruispunt te creëren waar een hele reeks (gedecentraliseerde) gegevens worden gekruist. Ook de private sector zou bij het project worden betrokken.

Alleen, er bestaat vandaag geen wet om zo’n project toe te laten. Niettemin zou het al in een vergevorderd stadium zitten. Iets wat ophef aan Franstalige kant veroorzaakte. Verschillende partijen voelden de regering aan de tand over het project.

“Zonder mandaat van deze regering”

De administratie Beleid en Ondersteuning (Bosa) zegt te handelen als dienstenintegreerder op basis van een wet uit 2012, maar geniet blijkbaar geen politiek mandaat (meer). “De administratie is vooruit gegaan in een onprecieze juridische context en zonder mandaat van deze regering”, stelde de staatssecretaris.

Hij herinnerde eraan dat hij orde wil scheppen in de privacywetten en -regels door meer de nadruk te leggen op transparantie. Zo wenst hij dat burgers toegang kunnen krijgen tot al hun persoonlijke gegevens waarover de staat beschikt, wie die gebruikt en met welk doeleinde. “Persoonlijke data horen in de eerste plaats de burger toe. We zullen in geen geval aanvaarden dat ambtenaren zich die toeëigenen zonder duidelijk omschreven mandaat.”

Ook premier Alexander De Croo kreeg vragen over de databank, maar liet het inhoudelijke antwoord over aan Michel. Wel benadrukte hij dat erg voorzichtig met de privacy van de burger moet worden omgesprongen. “Die privacy is een absolute prioriteit. Als we echter een aantal zaken kunnen verbeteren op basis van data die we hebben, rekening houdend met de privacy van het individu, moeten we wel bekijken hoe we daar voordeel uit kunnen halen. Privacy garanderen moet echter absolute prioriteit zijn.”