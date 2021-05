Staatssecretaris Mahdi verandert ruim 1.500 plaatsen in asielopvang in "bufferplaatsen”

Delen per e-mail

Omdat het aantal asielaanvragen is gedaald besliste staatssecretaris Mahdi om het aantal opvangplaatsen in het asielnetwerk af te bouwen. In vergelijking met begin dit jaar zijn er 1.916 minder, meldt hij vrijdag.

Lees ook N-VA geen voorstander van extra opvangplaatsen voor asielzoekers

De overgrote meerderheid daarvan, 1.503 plaatsen, is niet definitief gesloten. Ze staan op non-actief, zodat ze wel opnieuw geactiveerd kunnen worden mocht dat plots nodig zijn. Want door plaatsen te snel definitief af te sluiten, “creëer je je eigen asielcrisis en stort je het opvangnetwerk in chaos”, vindt Mahdi.

Tegelijkertijd vermijd je zo dat gemeenten op een te korte termijn een opvangcentrum moeten openen en zo onder druk komen te staan. “Via bufferplaatsen zorgen we ervoor dat een asielcentrum dat voor een stuk niet actief is, volledig actief kan zijn indien nodig”, legt Mahdi uit.

De bufferplaatsen zijn verspreid over het hele land. Tegen de zomer moet er een beslissing zijn over hoeveel buffercapaciteit wenselijk is om het systeem vlot te laten functioneren, duidt de staatssecretaris. Mahdi wil op die manier samen met het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil werken aan een stabiel opvangnetwerk met een dynamisch buffersysteem.

Onder meer in Neder-Over-Heembeek, Kalmthout, Foyer Bodegem in Brussel en Theux zijn er de voorbije maanden plaatsen gesloten of zijn er sluitingen bezig. Op dit moment zijn er 27.635 plaatsen beschikbaar, waarvan er 85 procent is bezet.