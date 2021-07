Staatssecretaris Mahdi start campagne tegen fake news over collectieve regularisatie

Brussel/Elsene Mahdi verdedigt snelle behande­ling dossiers: “Als dat hongersta­king kan stoppen, ben ik bereid dat te doen”

23 juli Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verdedigt de snelle behandeling van dossiers van de mensen zonder papieren die enkele dagen geleden hun hongerstaking hebben stopgezet. “Als dat is wat we moeten doen om de hongerstaking te stoppen, dan ben ik bereid dat te doen”, verklaarde de staatssecretaris in de Kamer.