Staatssecretaris Mahdi scherp voor "misdadig spel" van Loekasjenko aan grens Wit-Rusland met Polen

Zorg en Gezondheid schetst ontnuchte­rend beeld van manier waarop agentschap zorgwekken­de stoffen moet opvolgen: “We liggen eigenlijk al twee jaar plat”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft na drie opeenvolgende besparingsrondes niet de middelen of de manschappen om alle zorgwekkende stoffen die beleidsaandacht vragen op te volgen zoals het hoort. Dat zei administrateur-generaal Dirk Dewolf maandagvoormiddag in de onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in het Vlaams parlement. "Dat overstijgt onze mogelijkheden, laat ons daarin duidelijk zijn."

15:18