Staatssecretaris Mahdi reageert op misnoegde hongerstakers: “Regularisatie blijft uitzonderlijk”

De voltallige regering moet het dossier van de actievoerders in de Begijnhofkerk, ULB en VUB opnieuw in handen nemen. Dat hebben de vier woordvoerders van de actievoerders gezegd op een persconferentie aan de Begijnhofkerk. “Staatssecretaris Sammy Mahdi heeft zijn woord gebroken, we hebben in hem geen enkel vertrouwen meer”, volgens advocaat Alexis Deswaef. “Als ik zou ingaan op de vraag van de hongerstakers, zouden er morgen in heel het land nieuwe hongerstakers zijn omdat ze geloven dat dat de manier is om papieren te krijgen", reageert Mahdi bij HLN LIVE.

Meer dan 400 mensen zonder papieren hebben na het einde van de hongerstaking, op 21 juli, een dossier ingediend in de hoop om geregulariseerd te worden. Volgens de woordvoerders van de mensen zonder papieren die deze zomer in hongerstaking gingen, heeft Sammy Mahdi deze zomer valse beloftes gedaan om hun eerste hongerstaking opgeschort te krijgen. De staatssecretaris zou volgens hen beloofd hebben hun dossiers met mildheid te behandelen, waardoor velen wél verblijfsrecht in België zouden krijgen.

“Voor alle duidelijkheid, het is de regering die ons op 19 juli heeft gevraagd om als tussenpersonen op te treden en in gesprek te gaan met de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Freddy Roosemont, en de speciale gezant, Dirk Van Den Bulcke”, zegt Alexis Deswaef. “Twee vicepremiers hadden er toen mee gedreigd op te stappen. Tijdens een eerste bijeenkomst is er toen stevig gediscussieerd over wat een goede integratie inhield.”

“Akkoorden bereikt”

Die eerste bijeenkomst leverde geen resultaat op, maar tijdens een tweede bijeenkomst, die vijf uur duurde, zijn volgens de woordvoerders wel akkoorden bereikt over een aantal elementen die tot regularisatie zouden leiden. “Wat ik toen duidelijk heb gemaakt, is dat er positieve elementen waren die meespeelden", zegt Mahdi. “Ik heb het regularisatiebeleid vooral uitgelegd."

Twaalf beslissingen

De afgelopen dagen kregen de actievoerders al weet van in totaal 12 beslissingen, waarvan er slechts twee positief zijn en tien negatief. “Op basis van de beslissingen die wij kennen, kunnen we nu zeggen dat de gemaakte afspraken niet nageleefd worden”, zegt Marie-Pierre de Buisseret. “Integratie was tijdens de gesprekken naar voor geschoven als een belangrijk argument om iemand te regulariseren. Nu is dat plots ‘niet meer dan de normale houding voor iemand die hier wil blijven’. Nu zijn verschillende elementen waarmee de integratie bewezen wordt, plots niet meer voldoende. Nu klinkt het plots dat ‘ze hier niet beter geïntegreerd zijn dan in hun thuisland’.”

Als iemand goed geïntegreerd is, is dat een element dat we meenemen om iemand te regulariseren die de regels van migratie niet gerespecteerd heeft. Maar dat blijft uitzonderlijk", zo reageert Mahdi. “Er wordt van mij verwacht dat er een migratiebeleid is met duidelijke regels. Als iedereen die hier toekomt verblijfspapieren krijgt, organiseer je ongecontroleerde migratiestromen. Daar is niemand bij gebaat.”

Nieuwe acties

“De regering moet dit dossier opnieuw in handen nemen”, besluit Alexis Deswaef. “Andere ministers zijn in het verleden wel tot resultaten kunnen komen. Mahdi kan of wil dat niet.”

Quote Als de volgende beslissin­gen tegenval­len, komen er nieuwe acties. Tarik, een van de woordvoerders

Voorlopig organiseren de mensen zonder papieren nog geen nieuwe acties maar die worden zeker niet uitgesloten. “We gaan de volgende beslissingen afwachten”, zegt Tarik, één van hun woordvoerders. “Als die ook tegenvallen, komen er nieuwe acties. Intussen is het duidelijk dat regularisatie niet langer een discretionaire bevoegdheid mag blijven. Er moeten duidelijke, wettelijke criteria komen.”