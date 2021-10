Staatssecretaris Dermine (PS) wil dat Europa 5.000 miljard in klimaat pompt

INTERVIEW. Zanna Vanrenterg­hem, de frisse wind op de klimaat­mars: “Ik pleit nochtans voor hetzelfde als Anuna”

11 oktober Het gezicht van de tienduizenden klimaatbetogers in Brussel gisteren was niet Anuna De Wever, maar wel Zanna Vanrenterghem. 31 jaar, werkzaam bij Greenpeace, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie én door Louis Neefs geïnspireerd - zo vertelt ze ons. Met heldere en genuanceerde uitspraken probeert ze de klimaatzaak zo hoog mogelijk op ieders agenda te zetten. “Onze politici stonden als ramptoeristen naar de overstromingen in Wallonië te kijken, maar ze zetten wel degelijk kleine stappen in de goede richting.”