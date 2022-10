Staatssecretaris De Moor werkt aan capaciteitsverhoging voor asielopvang: “We botsen op onze limieten”

Ze heeft daarom een Winterplan uitgewerkt, dat nu in de schoot van de regering moet besproken worden. In dat plan wordt, bovenop de 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, een bijkomende capaciteitsverhoging in het vooruitzicht gesteld. Ook moeten meer mensen uit het systeem uitstromen, terwijl met Brussel aan noodopvang wordt gewerkt. “Bijkomende maatregelen dringen zich op, zo niet dreigt de opvang van kwetsbare asielzoekers op de helling komen te staan”, vat De Moor samen.

76 procent meer

De asielinstroom ligt momenteel in heel Europa hoog (+76 procent in vergelijking met 2021), en bovendien moet ook rekening worden gehouden met 4,3 miljoen Oekraïners die in de EU tijdelijke bescherming zoeken. De Moor wijst erop dat in landen als Oostenrijk, Nederland en België de druk meer dan proportioneel toeneemt. Zo is bijna 50 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, al elders in de EU geregistreerd. Het dossier komt eind deze week ter sprake op de Europese ministerraad in Luxemburg. Ook heeft de Moor een bilaterale ontmoeting gepland met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.