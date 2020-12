Staatssecretaris De Bleeker na flater met vaccinprijzen: "Nog niets gehoord van farmabedrijven”

De Bleeker onthulde de prijzen na kritiek van oppositiepartij N-VA, die klaagde dat er in de begroting niets terug te vinden is van een budget voor de coronavaccins. De Europese Unie verbiedt echter het bekendmaken van de prijzen, omdat er een geheimhoudingsclausule in de contracten zou staan.

De staatssecretaris haalde de tweet na een halfuur al weer offline, maar toen was het onheil al geschied en deden de prijzen al overal de ronde. “Eén van de pijlers van mijn beleid is transparantie en ik ben een beetje te transparant geweest wellicht”, zei ze later in een reactie in de Kamer. “Ik benadruk dat mijn houding niets in gevaar brengt. De vaccins staan klaar, ze komen eraan, het geld is ervoor voorzien.”

Opmerkingen

De Europese Commissie gaf meteen aan dat ze geen commentaar wilde geven op wat er gebeurd was en ook de farmabedrijven zelf hebben zich nog niet laten horen. Dat laatste vertelde De Bleeker zelf in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. “Ik heb tot nu toe nog geen vragen of opmerkingen gekregen van de farmabedrijven”, zegt De Bleeker. “Zoiets gebeurt soms in de politiek. Dat is even lastig, maar ik krijg de steun van mijn partij en van de regering. Voor mij is het gepasseerd en ik kijk nu naar de toekomst.”

Of Europa en de betrokken farmabedrijven er ook zo over denken, is nog af te wachten. Volgens sommige experts zouden de farmabedrijven ons land zelfs voor de rechter kunnen dagen voor de blunder.

Lees ook: