Staatsschuld toegenomen tot 434 miljard euro

Deadline nadert, maar nog steeds groot vraagteken bij vergunnin­gen Vlaamse gascentra­les

8 september De vergunning van de gascentrale in Vilvoorde: geweigerd. Die in Dilsen-Stokkem: ook een njet. Uitbaters die er wel in slagen een te bemachtigen, stuiten op plaatselijk verzet. Terwijl de deadline om steun aan te vragen nadert, heerst bij energieproducenten onzekerheid.