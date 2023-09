Staatskas haalt uiteindelijk 21,9 miljard euro op met staatsbon

Maar liefst 21,9 miljard euro. Dat is het definitieve totaalbedrag dat werd ingeschreven op de nieuwe staatsbon van één jaar , zo wordt bevestigd aan VTM NIEUWS. “Dat maakt van deze staatsbonuitgifte de meest succesvolle in de Belgische geschiedenis”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

De Belgische staatskas heeft bij de jongste uitgifte van de eenjarige staatsbon 21,896 miljard euro opgehaald. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) maandagmiddag bekend in VTM NIEUWS. De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op. Vorige week donderdag was de laatste dag om rechtstreeks in te tekenen, vrijdag was het nog mogelijk om via de banken te kopen.

Het definitieve inschrijvingsbedrag ligt dus iets lager dan vrijdag, toen er sprake was van meer dan 22 miljard euro inschrijvingen, maar het Federaal Agentschap van de Schuld waarschuwde al enkele dagen voor een mogelijke correctie, omdat het geld op tijd op de rekening van het Agentschap moest staan.

Zo’n 234.310 Belgen tekenden rechtstreeks in via het Grootboek van het Agentschap, goed voor 7,093 miljard euro. Het gemiddelde bedrag van de inschrijving bedraagt zo 30.272 euro. Daarnaast waren er nog meer dan 400.000 inschrijvingen via de banken, goed voor 14,803 miljard euro.

Doel bereikt?

Maar heeft de nieuwe staatsbon ook zijn doel bereikt? De staatsbon werd uitgegeven om de concurrentie tussen de banken aan te zwengelen en de spaarrentes op te trekken, aldus minister Van Peteghem. Een paar, veelal kleinere banken, deden dat tijdelijk. Grote banken volgden amper of draaiden al snel hun beslissing terug.

KIJK. Is de staatsbon nu een succes? Geldexpert Pascal Paepen legt uit:

“Zowel het succes van de uitgifte, de tariefwijzigingen door enkele banken en de gestegen vraag van spaarders naar andere producten dan het spaarboekje, dragen bij tot dit doel”, aldus Van Peteghem. “Maar het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector. Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen. De mensen toonden vertrouwen in de staat tijdens deze uitgifte, ze kunnen er dan ook op rekenen dat de regering dit dossier de komende periode op de voet volgt om de concurrentie binnen de bankensector te verzekeren.”

De uitgifte van een tweede staatsbon in december behoort overigens ook nog steeds tot de mogelijkheden, bevestigt Van Peteghem.