Staatsbon neemt vliegende start, Van Peteghem kijkt naar banken: “Als er te weinig beweegt, dan komt er in december nieuwe staatsbon”

De Belgen springen massaal op de ‘Van Peteghem-bon’ om hun spaargeld eindelijk wat meer te laten renderen, veel meer dan op een spaarboekje in elk geval. Vanaf vanmorgen kan je intekenen en nu alleen al is er via de site van de overheid, meer dan 1,147 miljard euro opgehaald. Minister Van Peteghem (CD&V) geeft de laatste stand van zaken bij VTM NIEUWS en zegt dat “als er niets of weinig beweegt bij de banken”, een nieuwe staatsbon in december “een logisch gevolg” zal zijn.

“Een staatsbon kopen” is vandaag misschien wel een van de meest gegoogelde termen in ons land. De opbrengst van de staatsbon schoot door de dag heen razendsnel omhoog. Het was zelfs zo’n stormloop dat de site van de staatsbons deze namiddag een tijdlang moeilijk bereikbaar was. Om 17 uur werd de kaap van 1 miljard euro gerond en het blijft maar stijgen. De teller stond zo’n uur geleden op meer dan 1,147 miljard euro, 1.147.144.200 euro om precies te zijn. Dit bedrag is een optelsom van meer dan 33.000 Belgen die intekenden voor de staatsbon.

Bovendien gaat het enkel nog om mensen die een staatsbon rechtstreeks aankochten bij de overheid. Cijfers over hoeveel mensen staatsbons kochten via de bank, zullen pas morgenmiddag verschijnen. Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, gaat ervan uit dat de kaap van 2 miljard euro is gerond. “We gaan ervan uit dat de inschrijvingen daar van dezelfde grootteorde zijn”, aldus Deboutte. “Waarschijnlijk zitten we dus al boven de 2 miljard euro.”

“Dat betekent dat toch heel veel mensen op zoek waren naar een hoger rendement voor hun spaargeld”, zegt Van Peteghem bij VTM NIEUWS. De Leterme-bon bracht destijds 5,7 miljard euro op, maar of deze staatsbon het nog beter zal doen, daar spreekt Van Peteghem zich niet over uit. “In het begin wisten we niet juist wat we mochten verwachten, maar wat we wel merken is dat er een ongelofelijk grote interesse is. Als je vandaag kijkt naar het succes, dan is dat voor mij een heel duidelijk signaal dat mensen op zoek zijn naar een veilige belegging met een hoog rendement.”

In december opnieuw?

De komende weken en maanden zullen volgens de minister duidelijkheid geven over hoeveel mensen nog zullen intekenen. “We hebben evengoed de mogelijkheid om in december deze oefening nog eens te herhalen om dan opnieuw een staatsbon op één jaar uit te geven”, aldus Van Peteghem.

De minister wijst er wel op dat er steeds moet gekeken worden naar de context op een bepaald moment. “We kijken nu vooral eerst naar wat de reactie van de banken zal zijn, maar als het blijkt dat er te weinig beweging is, dan kunnen we in december dit nog eens herhalen.”

Minister Van Peteghem (CD&V) geeft de laatste stand van zaken bij VTM Nieuws.