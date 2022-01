Staat int 24 miljoen euro aan niet-opgeëiste erfenissen

Berchem De kleinste kamertjes met een verhaal: Camille (23) zoekt bijzondere wc's voor schoolpro­ject

Een wc vol kleurrijke blikjes, oude spreuken of Playboyposters? Het is eens iets anders dan wat magazines en een toilethouder. Camille Vanuxem (23) uit Berchem is voor haar eindwerk op zoek naar de meest unieke wc’s in Vlaanderen, en ging er al een heel aantal bezoeken.

28 januari