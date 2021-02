Staan we plots dichter bij verstrengen dan bij versoepelen? Bouchez: “Als we niets méér gaan toelaten, komen we pas echt in de problemen”

Leek het er tot vrijdagmiddag nog op dat we ons met de lente in het vooruitzicht mochten verheugen op gezellige middagen met acht of tien mensen, was daar plots een cijfer dat onrust wekte: er waren 204 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Eén week pauze, beslisten premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), was de beste manier om te zien wat de cijfers zouden doen en of we aan de gevreesde derde golf begonnen waren of niet. Of die time-out een manier was om de bevolking te laten wennen aan het idee dat er komende vrijdag misschien wel strengere maatregelen zitten aan te komen, eerder dan versoepelingen, daar wou Vandenbroucke vandaag niet op ingaan. “De time-out is alleen maar nodig om te zien wat de cijfers gaan doen. We lopen nooit vooruit op Overlegcomités”, aldus minister Vandenbroucke. Toch waarschuwde hij in De Zevende Dag dat mensen zich maar beter aan de coronaregels kunnen houden. “Ik zeg het echt met tegenzin, met dit mooie weer, maar laten we terug de maatregelen ter harte nemen. Beperk je contacten. Ga niet naar kantoor en werk thuis. Dat heeft gewerkt, dat weten we. Terrasjes zijn geweldig leuk, maar voor mij is er maar één prioriteit: het onderwijs. We moeten er blijven voor zorgen dat onze kinderen en jongeren naar school kunnen blijven gaan. Als we ergens kunnen versoepelen, zal het in de eerste plaats dààr zijn.”