Staan de dijken op breken in de woonzorgcentra? “We moeten vijf dagen wachten om te weten of bewoners besmet zijn”

“Ik loop de muren op.” Een directeur van een groot woonzorgcentrum in Antwerpen slaakt een diepe zucht. “Al vier dagen wacht ik op testresultaten van mijn personeel en bewoners. Er is maandag getest en ondertussen weet ik nog altijd niks.” De man wordt er ongedurig van. “Ik ben op van de stress, want de onzekerheid is groot. Ook het personeel is bezorgd. Iedere dag vragen ze mij of ik al weet wie er besmet is en wie niet. Het is frustrerend dat ik hen niet gerust kan stellen.” Het voorbeeld in Antwerpen is geen uitzondering, dat horen we bij de twee grootste koepels van de sector. Zowel de leden van Zorgnet-Icuro (publieke rusthuizen) als die van Vlozo (private rusthuizen) melden dat ze steeds langer moeten wachten op de resultaten van hun testen. Woensdag hebben ze die bezorgdheid ook op tafel gegooid in de Vlaamse Taskforce Woonzorgcentra. Er is sprake van verschillende instellingen waar ze drie tot vijf dagen moeten wachten tot ze het resultaat kennen van het personeel en de bewoners. Er wordt ook geklaagd over resultaten die niet allemaal tegelijk doorgestuurd worden.