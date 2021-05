Sportclubs vragen perspectief

Uit wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven, UGent en VUB naar de impact van corona op ons welzijn blijkt dat 55 procent van de jongeren minder sport of beweegt sinds de start van de pandemie. 75 procent van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid.

Niet kunnen sporten in groepsverband zorgt voor de collectieve mentale dip waar we ons nu in bevinden. “We begrijpen dat jullie andere sectoren belangrijker vinden in de relance”, zegt Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie. “Ook wij gaan graag terug een pint drinken op het terras of een voorstelling bijwonen in het theater. Maar sporten zorgt toch ook voor heel wat voordelen voor de maatschappij?”