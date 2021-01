Sporen onbemande camera's binnenkort gsm-gebruik achter het stuur op?

VIAS -het vroegere BIVV- deed al een proefproject om te zien of de nieuwe camera’s het gsm-gebruik achter het stuur effectief kunnen opsporen. De camera legt het misdrijf vast, maar het is uiteindelijk de politie die beslist of iemand een boete krijgt. Alleen foto’s waarop effectief te zien is dat iemand zijn of haar gsm achter het stuur gebruikt, krijgt de politie te zien.