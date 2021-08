Spoorvakbonden eisen dringende oplossing voor veiligheid Securail-personeel

50-tal beschadig­de woningen worden afgebroken na zware overstro­min­gen in Pepinster

30 juli In Pepinster in de provincie Luik heeft de burgemeester met spoed de afbraak bevolen van zo'n 50-tal zwaar beschadigde woningen, waaronder garages. Dat is een aanzienlijk deel van het centrum langs de Vesder. De meeste gebouwen waren eerder al onbewoonbaar verklaard na de zware overstromingen.