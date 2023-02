Spoorstaking op 10 maart: vakbonden protesteren tegen pensioenplannen

Bestuurder (20) kritiek na crash aan hoge snelheid: slachtof­fer had nog maar pas rijbewijs

Bij een verkeersongeval op de Gentsesteenweg (N70) in Lokeren is vrijdagnacht een 20-jarige bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt. Zijn wagen, waarin ook nog vier ander jongeren zaten, belandde door vermoedelijk overdreven snelheid in de gracht. Ook alle andere inzittenden werden gewond en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.