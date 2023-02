Spoorlopen kostte zes mensen het leven in 2022

Erover praten is goed, zegt expert na wanhoops­daad De Pauw. “Maar aub, speculeer niet naar oorzaken of schuldigen”

Hoe tragisch de zelfmoordpoging van Bart De Pauw ook: we praten erover en dat is goed, vindt Gwendolyn Portzky, directrice van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Wat we niét mogen doen, zegt ze, is speculeren. “Daar is het te complex voor. Suïcide: dat gaat om véél factoren die op een bepaald moment samenkomen.”