Spoorbonden vervroegen stakingsaanzegging van 18 naar 5 oktober

Magnette: “Overheden moeten opnieuw controle over energie in handen nemen”

De overheden moeten opnieuw de controle over energie in handen nemen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette verklaard tijdens het 200ste congres van zijn partij. De huidige crisis toont volgens hem niet alleen het failliet aan van het liberaal model, er is ook nood aan een “ecologische en sociale planning”.

25 september