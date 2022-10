Spoorbonden dreigen met acties: “Trein blijft achilleshiel van de overheid”

"De trein wordt niet de ruggengraat van de mobiliteit, maar blijft de achilleshiel van de overheid", zeggen de bonden woensdag in een gemeenschappelijk persbericht. Nadat de bonden samen hebben gezeten over het begrotingsakkoord dat de federale regering dinsdag sloot, reageren ze "teleurgesteld" en vragen ze spoedoverleg met de CEO's van spoorbedrijven NMBS en Infrabel en met minister Gilkinet.

Eerder deze maand had minister Gilkinet, die van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit wil maken, aan de regering 4 miljard euro extra gevraagd over 10 jaar. Het begrotingsakkoord voorziet in een begrotingstraject van 3 miljard euro over 10 jaar. Het gaat om 2 miljard euro plus de toelating voor Infrabel om een lening af te sluiten bij de Europese Investeringsbank voor een miljard euro, om de infrastructuurwerken te versnellen. Voor de periode 2023-2024, waarvoor de meerjarenbegroting werd opgesteld, gaat het om ongeveer 200 miljoen euro voor structurele investeringen, en 108 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023 vanwege de gestegen energiekosten.