Spoorbond OVS doet mee met staking 29 maart, ASTB niet

"De OVS zal een vergoeding uitbetalen voor wie deelneemt aan de komende actie van 29 maart. Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. We begrijpen dat solidariteit wel degelijk belangrijk is én dat de loonnorm ook van toepassing is op overheidsbedrijven die een economische activiteit uitoefenen. (...) Het punt dat de directie de komende protocolonderhandelingen kan terugvallen op het feit dat we slechts max 0,4 procent loonsverhoging kunnen toekennen zou een slechte start zijn van dat overleg. (...) Wat ook een vaststaand feit is, is dat eengemaakt verzet leidt tot resultaten", aldus OVS.