Spoorarbeider aangereden door trein in Ruisbroek en overleden

Het ongeluk gebeurde in het kader van geplande moderniseringswerken aan de seininrichting in opdracht van de infrastructuurbeheerder. Op die locatie liggen twee spoorlijnen (L96 en L96N). Voor deze werf is de spoorlijn 96 buiten dienst. Het andere spoor (L96N) was in dienst en daar reden wel treinen. Voor deze werken is een procedure van kracht die zegt dat niemand het spoor in dienst mag oversteken. De man had net gedaan met werken en moest via de afgesproken werftoegang het spoor buiten dienst verlaten. Hoe het ongeluk dan toch precies is kunnen gebeuren, wordt nu onderzocht.