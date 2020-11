Spookkeukens veroveren Vlaanderen: “Stoofvlees, burgers of Pascale Naessens: elk gezinslid z'n goesting”

Curry Club in Antwerpen, Pokeria in Brussel, Bertha in Gent: ze zijn stuk voor stuk trending in hun stad. Helaas kan je er geen tafeltje reserveren. En dat heeft niets met corona en de bijbehorende horecasluiting te maken. Deze restaurants bestaan simpelweg niet. Of beter: ze bestaan wel, maar dan enkel als 'merk'. De gerechten worden klaargemaakt in een anonieme keuken - zonder gezellig ingerichte zaal, behulpzame obers of sfeervolle achtergrondmuziek. De enigen die er binnenstappen, dragen felgekleurde rugzakken van Deliveroo, Takeaway.com of andere Uber Eats. Het gaat om zogeheten dark kitchens of spookkeukens. "Zelf spreken we liever van een virtuele food hall", zegt Matthias Laga. "Zeker aan de term dark kitchen kleeft toch een negatieve connotatie. Alsof er zaken gebeuren die het daglicht niet mogen zien. Terwijl wij niets te verbergen hebben." Laga is CEO van Casper, marktleider én pionier van spookkeukens in ons land. De miniketen - met niet toevallig het vriendelijke spookje Casper als uithangbord - wordt in sneltempo maxi. Naast bestaande filialen in Antwerpen en Gent volgen in december nog openingen in Leuven en Brussel. "Voor nieuwe locaties blijven we afhankelijk van de vraag of Deliveroo en co er ook al neergestreken zijn, maar tegen eind 2021 hopen we toch op minstens tien keukens in België en daarbuiten. We kunnen niet ontkennen dat corona ons een stevige groeispurt heeft bezorgd. Tijdens de lockdowns leerde ook het al wat oudere publiek het gemak van 'delivery' kennen."