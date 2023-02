Spontane staking bij bagageafhandelaar op Brussels Airport: verschillende vluchten zonder bagage vertrokken

Verongeluk­te fietser (21) op kruispunt stierf door dodehoekon­geval

De fietser die donderdag in Machelen is overleden na een aanrijding door een vrachtwagen, is het slachtoffer van een dodehoekongeval. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Het gaat om een 21-jarige jongeman die in het asielcentrum in Diegem verbleef.