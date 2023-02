Spontane staking bij bagageafhandelaar op Brussels Airport: verschillende vluchten vertrekken zonder bagage

De Moor pikt kritiek op onbenutte opvang­plaat­sen niet

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) ontkent dat er opvangplaatsen voor asielzoekers bij Defensie zomaar onbenut blijven. Een aantal plaatsen moet in reserve worden gehouden om kwetsbare mensen die zich aanmelden voor asiel te kunnen opvangen, zegt ze. "Wie eist dat we vandaag tot de laatste opvangplaats benutten, eist dat we morgen families en kinderen op straat laten staan." Toch is er ook sprake van operationele problemen.