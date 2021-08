Spoedarts Jan Stroobants reageert op versoepelingen: "Nu wel juiste wapens, namelijk vaccins”

Jan Stroobants, spoedarts in ZNA Middelheim en coördinator van het vaccinatiedorp Spoor Oost in Antwerpen, reageerde bij VTM NIEUWS op de aangekondigde versoepelingen. “We hebben nu de juiste wapens, de vaccins, en die doen hun werk”, zei hij gerustgesteld.

“In Vlaanderen werd fantastisch gereageerd op de vaccinatiecampagne. We zien daarvan nu de resultaten. Er zullen nog bijkomende besmettingen zijn, maar die zullen van andere aard zijn dan in augustus vorig jaar”, aldus Stroobants nog.

Mogen we dan stilaan stoppen met kijken naar het aantal hospitalisaties per week? “Daarvoor is het nog iets te vroeg. Heel wat kinderen moeten nog gevaccineerd worden en komen terug uit gebieden waar heel wat viruscirculatie is. Ik voel dus nog een kleine bezorgdheid voor de groep die terugkomt uit die gebieden en voor contacten met mensen met minder sterke immuunreactie.”

Nog volgens Stroobants is het risico op een instortende zorg nu wel veel minder aanwezig. “Maar zeggen dat het risico helemaal weg is, zou voorbarig zijn. Wanneer we naar de intensieve zorgen in bepaalde regio’s zoals Brussel kijken, zijn we nog niet aan het einde van het verhaal. Ik hou er ook rekening mee dat bepaalde regio’s zullen moeten inspringen. Dat gaat effect hebben op de zorg in Vlaanderen en Wallonië.”

Wat de verplichte vaccinatie in de zorg betreft, volgt Stroobants “helemaal de redenering van de eerste minister”. “Iemand die verantwoordelijkheid draagt voor patiënten moet de nodige veiligheid kunnen bieden, voor zichzelf en voor de mensen voor wie ze zorg dragen”, besloot de spoedarts.

“Verplichte vaccinatie zorgpersoneel verdient groot applaus”

De beslissing van het Overlegcomité om de vaccinatie verplicht te maken voor het zorgpersoneel, verdient een groot applaus volgens VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey. “Dit is echt wat we nodig hadden”, zegt de professor. “Wie blijft weigeren, moet zich toch eens afvragen of hij of zij wel in de juiste sector werkt.”

“Dit is een zeer goede maatregel”, zegt professor Devroey. “Zeker als we kijken naar die recente studie van de universiteit van Oxford, waaruit blijkt dat bejaarde mensen drie maanden na hun vaccinatie al opnieuw kwetsbaarder zijn. Dan is het goed dat de vaccinatie voor het zorgpersoneel verplicht wordt. Dat zal de verspreiding van het virus in de woonzorgcentra tegengaan.”

Daarnaast juicht professor Devroey toe dat het Overlegcomité het gebruik van de Covid Safe Ticket heeft uitgebreid naar kleinere evenementen. “Ik begrijp dat we, rekening houdend met de situatie, moesten blijven versoepelen” zegt de professor. “Dan is het een goede maatregel dat het Covid Safe Ticket ook voor die evenementen kan worden ingezet.”