Spoedafdeling van Brussels ziekenhuis gesloten na cyberaanval

ChatGPT interviewt Lieven Scheire: “Als je over tien jaar kanker krijgt, krijg je een behande­ling met toepassin­gen die zonder AI niet zouden hebben bestaan”

Het is verwonderlijk: een nerd die als een rockster langs uitverkochte concertzalen door Vlaanderen en Nederland tourt met een show over software. Maar het zinkt in het niets met wat we volgens Lieven Scheire (41) dankzij die artificiële intelligentie nog allemaal gaan zien. “Dat AI minstens even ingrijpend zal zijn als de internetrevolutie destijds, daar ben ik zeker van. Maar dat de robots het hier overnemen en ons gaan knechten, daar gaan we over vijftien jaar eens goed mee lachen.”