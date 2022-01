Spilindex wordt in februari alweer overschreden: uitkeringen en ambtenarenweddes stijgen met 2 procent

Brasschaat/Kapellen Koop een driekonin­gen­taart en maak kans op juweel met kroontje ter waarde van 1.800 euro

Wie op Driekoningen de boon of het porseleinen beeldje in zijn stuk taart vindt, mag zich een dagje tot koning of koningin kronen. Patisserie Manus met filialen in Brasschaat en Kapellen wil die traditie opnieuw naar een hoger niveau tillen. Als je een driekoningentaart koopt bij de de patisserie of in een van haar verkooppunten, maak je kans op een 18 karaat gouden juweel. De waarde van het kroontje bezet met briljanten? 1.800 euro.

