Spijtoptant in ‘Qatargate’ wil zo snel mogelijk confrontatie met Belg Tarabella: “Onwaarheden en verdenkingen stapelen zich op”

Pier Antonio Panzeri, het voormalige Europarlementslid dat in verdenking is gesteld in het grootschalige onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement en intussen als spijtoptant voor het gerecht optreedt, heeft aan de onderzoeksrechter gevraagd om geconfronteerd te worden met het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella. Dat melden de advocaten van Panzeri. De verdediging van Tarabella heeft de voorbije maanden de waarachtigheid van Panzeri’s verklaringen als spijtoptant in twijfel getrokken.

Panzeri heeft onder meer verklaard dat hij Tarabella “meerdere miljoenen euro’s” had betaald, afkomstig van Qatar en Marokko en bedoeld om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden.

“Ik kan niet langer zonder reactie blijven tegenover de onwaarheden en verdenkingen die zich opstapelen”, zegt Panzeri in een persbericht dat verspreid werd door zijn advocaten, meesters Marc Uyttendaele en Laurent Kennes. “Ik wil daarom zo snel mogelijk geconfronteerd worden met meneer Tarabella, wiens verdediging mij constant in de media probeert te discrediteren.”

“In tegenstelling tot andere protagonisten in het dossier, zal ik in de media geen uitspraken doen over mijn eigen verklaringen noch over die van andere inverdenkinggestelden, niet voor deze confrontatie en ook niet nadien. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn daden, ik heb ze allemaal erkend, en ik heb duidelijk de hoofdrolspelers geïdentificeerd van wie ik in dit dossier weet heb, zoals mijn statuut van spijtoptant vereist.”

“Ik zal de waarheid en niets anders dan de waarheid blijven zeggen, zonder oog te hebben voor de verdedigingsstrategie van de andere verdachten, of voor alle vormen van druk die op mij zouden uitgeoefend worden.”

In een reactie laat de verdediging van Marc Tarabella enkel weten dat zij al sinds 14 februari aandringt op een confrontatie met Panzeri.

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en van Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

In dat dossier werden op 9 december niet alleen Panzeri, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner - vicevoorzitter van het Europees Parlement - Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini opgepakt. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst. Op 11 februari werd ook het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Figa-Talamanca werd na enige tijd door de onderzoeksrechter vrijgelaten, terwijl de vier andere verdachten allemaal onder elektronisch toezicht werden geplaatst. Onderzoeksrechter Michel Claise besliste vervolgens om ook Marc Tarabella, Francesco Giorgi en Eva Kaili onder voorwaarden vrij te laten.

Op 19 juni besloot onderzoeksrechter Michel Claise zich dan terug te trekken uit het dossier, nadat aan het licht was gekomen dat zijn zoon en een zoon van Marie Arena, het Belgische Europarlementslid van de PS wiens naam ook in het dossier opduikt, sinds 2018 samen een bedrijfje hebben dat gespecialiseerd is in de verkoop van cannabisolie, samen met vijf andere investeerders. Ook is gebleken dat dat bedrijfje een beroep doet op dezelfde boekhouder als een aantal vzw’s die opduiken in het dossier. Het zou onder meer gaan om de vzw Fight Impunity, van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri.

Zes huiszoekingen in Griekenland

Het dossier werd daarop overgenomen door onderzoeksrechter Aurélie Dejaiffe. Die liet deze week nog zes huiszoekingen uitvoeren in Griekenland bij mensen uit de entourage de Griekse Europarlementariër Eva Kaili. Eerder in de loop van het onderzoek hadden ook al huiszoekingen plaatsgevonden in Italië.

