Spijtoptant betichtte Molenbeekse imam van ronselen voor de jihad in Irak

Brussel Onderzoek naar mogelijk crimineel feit in Brussels ziekenhuis: 77-jarige vrouw met slipje op enkels ligt dood in bed, personeel treft man in kamer aan

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een mogelijk crimineel feit in een Brussels ziekenhuis. Dat meldt La Capitale. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een 77-jarige vrouw dood in haar ziekenhuisbed aangetroffen. Opvallend: het slipje van de bejaarde dame hing op haar enkels en in de kamer bevond zich een man, die ook zelf in het ziekenhuis lag.

15 januari