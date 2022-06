Spijbelende parlementsleden krijgen financiële straf

Opnieuw veel regen in Landen en omstreken verwacht: “5 tot 15 liter per vierkante meter”

In het Vlaams-Brabantse Landen en omstreken houden ze hun hart vast voor morgen. Er wordt weer tamelijk veel regen verwacht, terwijl veel gezinnen de smurrie van eergisteren nog aan het opkuisen zijn. De gemeente is volop zandzakjes aan het vullen en er is zoveel mogelijk water geloosd uit de wachtbekkens zodat die niet meteen weer overlopen. Een zondvloed zoals zondag, waarbij er 70 liter water per vierkante meter viel, moeten we volgens weerman David Dehenauw niet verwachten, maar eerder 5 tot 15 liter. “Met zo'n hoeveelheden verwachten we normaal gezien niet meteen problemen", klinkt het.

7 juni