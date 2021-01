Speurhonden detecteren corona beter dan PCR-tests

Binnenkort achterhaalt een labrador of Mechelse herder misschien wel of je al dan niet corona hebt. Honden blijken erg goed in het detecteren van het virus in zweetstalen en zijn op die manier zelfs nuttiger dan de klassieke PCR-test. Als de honden in opleiding aan alle verwachtingen blijken te voldoen, wil de taskforce op termijn honderd bijkomende dieren trainen om onder meer op festivals besmettingen te gaan detecteren.