Speurders weten wie er achter het stuur zat bij drama in Strépy: bestuurder (34) was licht geïntoxiceerd, passagier had iets meer gedronken

Uit de eerste resultaten blijkt dat de bestuurder, de man van 34 jaar, licht geïntoxiceerd was. De passagier (32) had iets meer gedronken. Vanochtend had de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, al aangekondigd dat één van de twee mannen positief had getest op een alcoholtest maar die man zou niet de bestuurder zijn geweest. “Bloedtesten moeten uitwijzen of ze andere drugs, zoals xtc, gebruikt hadden”, besluit de woordvoerder van het parket van Bergen.